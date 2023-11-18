Герасимов Михей Исааков
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
уволенный в запас флота
Бракосочетание
02.06.1897 ст.
Рождение ребёнка
28.08.1903 ст.
Дочь: Герасимова Анфиса Михеева
Мать ребёнка: Герасимова Александра Стефанова
Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Поручитель
24.07.1905 ст.
Поручитель у Малышевой Марфы Григориевой
Поручитель
15.02.1910 ст.
Поручитель на свадьбе у Малышева Стефана Львова
Смерть
Неизвестно