Герасимов Михей Исааков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Михей Исааков

Место рождения

Кекур, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кекур, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Военная служба
Неизвестно
уволенный в запас флота
Бракосочетание
02.06.1897 ст.

Жена: Герасимова Александра Стефанова

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.08.1903 ст.

Дочь: Герасимова Анфиса Михеева

Мать ребёнка: Герасимова Александра Стефанова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Поручитель
24.07.1905 ст.
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Поручитель у Малышевой Марфы Григориевой
Поручитель
15.02.1910 ст.
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Поручитель на свадьбе у Малышева Стефана Львова
Смерть
Неизвестно

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