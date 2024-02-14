Мухаметганиев Мухаметлатиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметганиев Мухаметлатиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Рахимкулов Мухаметгани

Мать: (Сайфетдинова) Б-Магафуруза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметлатифов Габдулкарим

Мать ребёнка: Гайша

Рождение ребёнка
17.08.1876

Сын: Богданов Салимгарей Мухаметлатифович

Мать ребёнка: Гайша

Рождение ребёнка
18.08.1884

Сын: Богданов Султангарей Мухаметлатифович

Мать ребёнка: Гайша

Рождение ребёнка
02.09.1887

Сын: Богданов Мухаметьян Мухаметлатифович

Мать ребёнка: Гайша

Рождение ребёнка
25.10.1901

Сын: Богданов Сантнгарей Мухаметлатифович

Мать ребёнка: Гайша

Рождение ребёнка
23.03.1914

Сын: Богданов Сагитьян Мухаметлатифович

Мать ребёнка: Гайша

Смерть
Неизвестно

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