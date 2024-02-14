Мухаметганиев Мухаметлатиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметлатифов Габдулкарим
Мать ребёнка: Гайша
Рождение ребёнка
17.08.1876
Сын: Богданов Салимгарей Мухаметлатифович
Мать ребёнка: Гайша
Рождение ребёнка
18.08.1884
Сын: Богданов Султангарей Мухаметлатифович
Мать ребёнка: Гайша
Рождение ребёнка
02.09.1887
Сын: Богданов Мухаметьян Мухаметлатифович
Мать ребёнка: Гайша
Рождение ребёнка
25.10.1901
Сын: Богданов Сантнгарей Мухаметлатифович
Мать ребёнка: Гайша
Рождение ребёнка
23.03.1914
Сын: Богданов Сагитьян Мухаметлатифович
Мать ребёнка: Гайша
Смерть
Неизвестно