Тамбовцева (Ёлкина) Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТамбовцева (Ёлкина) Дарья Сергеевна

Тамбовцева (Ёлкина) Дарья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1991

Отец: Ёлкин Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.2022

Сын: Тамбовцев Владислав Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.2022

Дочь: Тамбовцева Вероника Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close