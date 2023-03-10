Тамбовцева (Ёлкина) Дарья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1991
Отец: Ёлкин Сергей
Рождение ребёнка
19.11.2022
Сын: Тамбовцев Владислав Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.2022
Дочь: Тамбовцева Вероника Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности