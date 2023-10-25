Маркова (Мартюхина) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Мартюхина) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартюхин Михаил Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1813 ст.

Муж: Марков Семён Матвеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Свидетелями при браке были села Богородского крестьяне: Матвей, Василий и Фёдор Ивановичи Марковы, Иван и Андрей Васильевичи Марковы, Василий Фёдорови... Показать все
Смерть
Неизвестно
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