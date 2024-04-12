Логинова (Эрапорт) Эмилия Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1874
Бракосочетание
26.10.1905 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 26.10.1905 Юхновщина крестьянин Павел Тимофеевич Логинов Ловыни крестьянская девица Эмилия Иосифовна Эрапорт по жениху Юхновщина крестьянин Иван Андреевич Подборовья ... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1906 ст.
Дочь: Лидия Павловна
Отец ребёнка: Логинов Павел Тимофеевич
Афанасьевская церковь 20.02.1906 Юхновщина Лидия Павловна Логинова Юхновщина отец крестьянин Павел Тимофеевич Логинов Юхновщина мать жена Эмилия Иосифовна Юхновщина крестьянин Василий Никитич Юхн... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1907 ст.
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Логинов Павел Тимофеевич
Афанасьевская церковь 19.11.1907 Юхновщина Анна Павловна отец крестьянин Павел Тимофеевич мать жена Эмилия Иосифовна крестьянин Василий Никитич крестьянская девица Анна Захаровна https://www.famil... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1908 ст.
Сын: Николай Павлович
Отец ребёнка: Логинов Павел Тимофеевич
Афанасьевская церковь 16.11.1908 Юхновщина Николай Павлович Юхновщина отец крестьянин Павел Тимофеевич мать Эмилия Иосифовна Подкурье крестьянская девица Нина Иосифона Юхновщина крестьянин Ва... Показать все