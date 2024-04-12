Логинова (Эрапорт) Эмилия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Эрапорт) Эмилия Иосифовна

Место рождения

Ловыни, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Ловыни, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.10.1905 ст.

Муж: Логинов Павел Тимофеевич

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 26.10.1905 Юхновщина крестьянин Павел Тимофеевич Логинов Ловыни крестьянская девица Эмилия Иосифовна Эрапорт по жениху Юхновщина крестьянин Иван Андреевич Подборовья ... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1906 ст.

Дочь: Лидия Павловна

Отец ребёнка: Логинов Павел Тимофеевич

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.02.1906 Юхновщина Лидия Павловна Логинова Юхновщина отец крестьянин Павел Тимофеевич Логинов Юхновщина мать жена Эмилия Иосифовна Юхновщина крестьянин Василий Никитич Юхн... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1907 ст.

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Логинов Павел Тимофеевич

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 19.11.1907 Юхновщина Анна Павловна отец крестьянин Павел Тимофеевич мать жена Эмилия Иосифовна крестьянин Василий Никитич крестьянская девица Анна Захаровна https://www.famil... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1908 ст.

Сын: Николай Павлович

Отец ребёнка: Логинов Павел Тимофеевич

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 16.11.1908 Юхновщина Николай Павлович Юхновщина отец крестьянин Павел Тимофеевич мать Эмилия Иосифовна Подкурье крестьянская девица Нина Иосифона Юхновщина крестьянин Ва... Показать все
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