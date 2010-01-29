Проваторова Васса Петровна 08.03.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Проваторова Васса Петровна

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Место рождения

Чеканово, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

08.03.1919

Дата смерти

29.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1919

Отец: Бессарабов Петр Петрович

Мать: Бессарабова Ульяна

Чеканово, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проваторов Иван

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Проваторова Фаина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Военная награда
06.05.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
29.01.2010
Липки, Киреевский муниципальный район, Тульская область

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