Проваторова Васса Петровна
Место рождения
Дата рождения08.03.1919
Дата смерти29.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1919
Отец: Бессарабов Петр Петрович
Мать: Бессарабова Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Проваторов Иван
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Проваторова Фаина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Военная награда
06.05.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
29.01.2010
Липки, Киреевский муниципальный район, Тульская область