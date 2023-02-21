Ревнивых Авдотья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревнивых Авдотья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740

Сын: Ревнивых Иван Васильевич?

Отец ребёнка: Ревнивых Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Ревнивых Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Ревнивых Василий Васильевич

Белая
Рождение
1751

Отец: Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревнивых Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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