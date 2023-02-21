Ревнивых Авдотья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740
Сын: Ревнивых Иван Васильевич?
Отец ребёнка: Ревнивых Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Ревнивых Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Ревнивых Василий Васильевич
Белая
Рождение
1751
Отец: Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно