Павлова (Пущина) Анна Афанасьевна
женский, родилась Неизвестно
умерла После 1723
ОтецПущин Афанасий Большой Федорович1619 г.р.
Супруги
Павлов Авдей СеменовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пущин Афанасий Большой Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Авдей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Авдей Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1673
Смерть
После 1723