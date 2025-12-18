Павлова (Пущина) Анна Афанасьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Павлова (Пущина) Анна Афанасьевна

Автор
ФА
Аксёнов Ф.

женский, родилась Неизвестно

умерла После 1723

Отец
Пущин Афанасий Большой Федорович1619 г.р.
Супруги
Павлов Авдей СеменовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пущин Афанасий Большой Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Авдей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Авдей Семенович

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
1673

Муж: Павлов Авдей Семенович

Смерть
После 1723

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