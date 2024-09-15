Шомин Александр Степанов
Место рождения
Дата рождения02.11.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1904 ст.
Отец: Шомин Степан Иванов
Мать: Шомина Ульяна Иванова
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1904 год. ГАВО фонд №496, опись №52, дело №16, стр. 1320 https://yandex.ru/archive/catalog/b02433e6-25ac-49db-945e-ce5a29e86f10/1320
Смерть
Неизвестно