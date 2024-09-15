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Шомин Александр Степанов

Место рождения

Дулово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.11.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1904 ст.

Отец: Шомин Степан Иванов

Мать: Шомина Ульяна Иванова

Дулово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1904 год. ГАВО фонд №496, опись №52, дело №16, стр. 1320 https://yandex.ru/archive/catalog/b02433e6-25ac-49db-945e-ce5a29e86f10/1320
Смерть
Неизвестно

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