Гендлер (Жена Мойше-Лейб Гендлера) Лея Хаимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гендлер (Жена Мойше-Лейб Гендлера) Лея Хаимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гендлер Мойше-Лейб Давыдович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Гендлер Бейла Мойше-Лейбовна

Отец ребёнка: Гендлер Мойше-Лейб Давыдович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гендлер Хаим Мойше-Лейбович

Отец ребёнка: Гендлер Мойше-Лейб Давыдович

Смерть
Неизвестно

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