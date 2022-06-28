Гендлер (Жена Мойше-Лейб Гендлера) Лея Хаимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Гендлер Бейла Мойше-Лейбовна
Отец ребёнка: Гендлер Мойше-Лейб Давыдович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гендлер Хаим Мойше-Лейбович
Отец ребёнка: Гендлер Мойше-Лейб Давыдович
Смерть
Неизвестно