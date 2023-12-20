Савиновская Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиновская Евдокия Семеновна

Место рождения

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Восприемник
18.09.1904 ст.
Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Петро-Павловская церковь 18.09.1904 Верхне-Апостольское село Фекола Андреевна Савиновская Верхне-Апостольское село отец крестьянин Андрей Петрович Савиновский Верхне-Апостольское село мать жена кре... Показать все
Смерть
Неизвестно

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