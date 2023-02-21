Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1895
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукерья
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Степанович
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья
Смерть
Неизвестно