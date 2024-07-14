Бондарева Гликерия Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондарева Гликерия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1875

Дочь: Бондарева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Бондарев Иван Фомич

Рождение ребёнка
26.10.1882

Дочь: Бондарева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Бондарев Иван Фомич

Рождение ребёнка
18.02.1884

Сын: Бондарев Василий Иванович

Отец ребёнка: Бондарев Иван Фомич

Смерть
Неизвестно

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