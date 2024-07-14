Бондарева Гликерия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1875
Дочь: Бондарева Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Бондарев Иван Фомич
Рождение ребёнка
26.10.1882
Дочь: Бондарева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Бондарев Иван Фомич
Рождение ребёнка
18.02.1884
Сын: Бондарев Василий Иванович
Отец ребёнка: Бондарев Иван Фомич
Смерть
Неизвестно