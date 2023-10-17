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Антусенок Екатерина Владимировна
Антусенок Екатерина Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.06.1986
Пол
Женский
Отец
Антусенок Владимир Шалвович
1952 г.р.
Мать
Антусенок Валентина Семеновна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1986
Отец:
Антусенок Владимир Шалвович
Мать:
Антусенок Валентина Семеновна
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