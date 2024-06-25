Заломаева (Галкина) Елисавета Никитична
Место рождениядер. Дуброво Ростовский район Ярославская область
Дата рождения10.09.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1866
Отец: Галкин Никита Иванович
Мать: Галкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заломаев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Заломаев Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрина (Заломаева) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Заломаев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Емелина (Заломаева) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Заломаев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
09.11.1909
Дочь: Заломаева (Заломаева) Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Заломаев Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно