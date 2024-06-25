Заломаева (Галкина) Елисавета Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заломаева (Галкина) Елисавета Никитична

Место рождения

дер. Дуброво Ростовский район Ярославская область

Дата рождения

10.09.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1866

Отец: Галкин Никита Иванович

Мать: Галкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заломаев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Заломаев Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заломаев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрина (Заломаева) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Заломаев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Емелина (Заломаева) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Заломаев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
09.11.1909

Дочь: Заломаева (Заломаева) Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Заломаев Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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