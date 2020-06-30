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Ушаков Владимир Васильевич

Место рождения

Казахстан с. Лавровка

Дата рождения

01.07.1961

Дата смерти

30.06.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1961

Отец: Ушаков Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.1983

Жена: Рогова Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
25.08.1984

Сын: Ушаков Максим Владимирович

Мать ребёнка: Ушакова (Рогова) Вера Григорьевна

Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ушакова (Рогова) Вера Григорьевна

Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
30.06.2020
Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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