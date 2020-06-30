Ушаков Владимир Васильевич
Место рожденияКазахстан с. Лавровка
Дата рождения01.07.1961
Дата смерти30.06.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1961
Отец: Ушаков Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1983
Жена: Рогова Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
25.08.1984
Сын: Ушаков Максим Владимирович
Мать ребёнка: Ушакова (Рогова) Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
02.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ушакова (Рогова) Вера Григорьевна
Смерть
30.06.2020