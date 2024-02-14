Якуб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якуб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубов Жамалетдин

Мать ребёнка: Фатыма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубов Аймалетдин

Мать ребёнка: Фатыма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубов Айзятулла

Мать ребёнка: Фатыма

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Якубов Камалетдин

Мать ребёнка: Фатыма

Смерть
Неизвестно

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