Мясников Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясников Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мясников Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1947

Дочь: Яковлева Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Яковлева Галина Геннадьевна

Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Яковлев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Яковлева Галина Геннадьевна

Рождение ребёнка
05.12.1950

Сын: Яковлев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Яковлева Галина Геннадьевна

Смерть
Неизвестно
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