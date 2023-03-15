(Таранова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Таранова) Пелагея Васильевна

(Таранова) Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Таранов Василий Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Дорофеев Иван

Отец ребёнка: Дорофеев Никита Максимович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Дорофеев Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Дорофеев Никита Максимович

Рождение ребёнка
01.05.1916

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Дорофеев Никита Максимович

Рождение ребёнка
20.07.1918

Сын: Дорофеев Трофим

Отец ребёнка: Дорофеев Никита Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорофеев Терентий Никитич

Отец ребёнка: Дорофеев Никита Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Дорофеев Никита Максимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close