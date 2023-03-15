(Таранова) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Таранов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Дорофеев Иван
Отец ребёнка: Дорофеев Никита Максимович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Дорофеев Никита Максимович
Рождение ребёнка
01.05.1916
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Дорофеев Никита Максимович
Рождение ребёнка
20.07.1918
Сын: Дорофеев Трофим
Отец ребёнка: Дорофеев Никита Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорофеев Терентий Никитич
Отец ребёнка: Дорофеев Никита Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Дорофеев Никита Максимович
Смерть
Неизвестно