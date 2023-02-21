Анхаева (Модоева) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анхаева (Модоева) Людмила Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Модоев Владимир

Мать: Модоева Дарья Мантатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анхаева Анна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хинхаева Марина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анхаев Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анхаев Александр

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