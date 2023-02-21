Анхаева (Модоева) Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Модоев Владимир
Мать: Модоева Дарья Мантатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анхаева Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хинхаева Марина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анхаев Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анхаев Александр