Рыбаков Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбаков Василий Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыбакова) Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Рыбакова (Александрова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рыбакова (Александрова) Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1913
Дочь: Смирнова (Рыбакова) Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Рыбакова (Александрова) Анна Федоровна
Большое Оленево, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: тиф