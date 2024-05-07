Рыбаков Федор Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбаков Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбаков Василий Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбакова) Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Рыбакова (Александрова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Виктор Федорович

Мать ребёнка: Рыбакова (Александрова) Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова (Александрова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
31.12.1913

Дочь: Смирнова (Рыбакова) Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Рыбакова (Александрова) Анна Федоровна

Большое Оленево, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: тиф

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