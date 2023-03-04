Григорьев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1977

Сын: Григорьев Роман Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР, РСФСР, М.О, Солнечногорский р-он, п. Андреевка
Рождение ребёнка
01.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР, РСФСР, М.О, Солнечногорский р-он, п. Андреевка
Смерть
Неизвестно
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