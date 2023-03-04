Григорьев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.1977
Сын: Григорьев Роман Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР, РСФСР, М.О, Солнечногорский р-он, п. Андреевка
Рождение ребёнка
01.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР, РСФСР, М.О, Солнечногорский р-он, п. Андреевка
Смерть
Неизвестно