Отамась (Тарануха) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти04.08.1887
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Тарануха Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1872
Рождение ребёнка
14.12.1872
Сын: Отамась Даниил Митрофанович
Отец ребёнка: Отамась Митрофан Филиппович
Рождение ребёнка
25.10.1873
Сын: Отамась Дмитрий Митрофанович
Отец ребёнка: Отамась Митрофан Филиппович
Рождение ребёнка
03.11.1876
Дочь: Отамась (Отамась) Матрона Митрофанова
Отец ребёнка: Отамась Митрофан Филиппович
Рождение ребёнка
06.06.1879
Дочь: Отамась (Отамась) Анна Митрофанова
Отец ребёнка: Отамась Митрофан Филиппович
Рождение ребёнка
12.06.1882
Дочь: Отамась (Отамась) Акилина
Отец ребёнка: Отамась Митрофан Филиппович
Рождение ребёнка
03.02.1885
Сын: Отамась Феодор Митрофанович
Отец ребёнка: Отамась Митрофан Филиппович
Смерть
04.08.1887