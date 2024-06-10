Отамась (Тарануха) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отамась (Тарануха) Евдокия Павловна

Место рождения

Еремеевка, Еремеевская волость, Золотоношский уезд

Дата рождения

1852

Дата смерти

04.08.1887

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Тарануха Павел

Мать: не указана

Еремеевка, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Бракосочетание
20.01.1872

Муж: Отамась Митрофан Филиппович

Еремеевка, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1872

Сын: Отамась Даниил Митрофанович

Отец ребёнка: Отамась Митрофан Филиппович

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1873

Сын: Отамась Дмитрий Митрофанович

Отец ребёнка: Отамась Митрофан Филиппович

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1876

Дочь: Отамась (Отамась) Матрона Митрофанова

Отец ребёнка: Отамась Митрофан Филиппович

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1879

Дочь: Отамась (Отамась) Анна Митрофанова

Отец ребёнка: Отамась Митрофан Филиппович

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1882

Дочь: Отамась (Отамась) Акилина

Отец ребёнка: Отамась Митрофан Филиппович

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1885

Сын: Отамась Феодор Митрофанович

Отец ребёнка: Отамась Митрофан Филиппович

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Смерть
04.08.1887
Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд

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