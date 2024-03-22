Головастиков Ермолай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1689
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Рождение ребёнка
1715
Сын: Головастиков Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
1717
Сын: Головастиков Андрей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1718
Сын: Головастиков Алексей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1728
Сын: Головастиков Алексей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1731
Сын: Головастиков Федор Ермолаевич
Рождение ребёнка
1735
Сын: Головастиков Степан Ермолаевич
Смерть
1758