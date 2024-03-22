Головастиков Ермолай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головастиков Ермолай Дмитриевич

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1689

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Головастиков Дмитрий Матвеевич

Мать: Головастикова Марфа Андреевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Головастиков Иван Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Головастиков Андрей Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Головастиков Алексей Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Головастиков Алексей Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Головастиков Федор Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Головастиков Степан Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1758
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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