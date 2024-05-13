Чикунова Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салимгареев Хамид
Рождение ребёнка
05.07.2013
Отец ребёнка: Сентюрин Павел
Рождение ребёнка
12.09.2013
Отец ребёнка: Сентюрин Павел
Рождение ребёнка
22.10.2015
Дочь: Салимгареева Карина Хамидовна
Отец ребёнка: Салимгареев Хамид
Рождение ребёнка
06.08.2021
Сын: Салимгареев Макар Хамидович
Отец ребёнка: Салимгареев Хамид
Рождение ребёнка
12.04.2023
Сын: Салимгареев Богдан Хамидович
Отец ребёнка: Салимгареев Хамид