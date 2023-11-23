Стефан Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Стефан Леонтьевич (1695 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. 30 апреля 1727 года определен во дьячка к церкви села Оносова в Глушицах Рыбинского уезда1 . О жене его данных нет. Дети: Мари... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно