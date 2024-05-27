Ромашев Василий Иевлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Ромашев Иев Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Ромашева) Анисья Васильева
Мать ребёнка: (Ромашева) Екатерина Иванова/ Иоанова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Ромашева) Ольга Васильева
Мать ребёнка: (Ромашева) Екатерина Иванова/ Иоанова
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: (Ромашева) Екатерина Иванова/ Иоанова
Смерть
Неизвестно