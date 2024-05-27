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Ромашев Василий Иевлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Ромашев Иев Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ромашева) Екатерина Иванова/ Иоанова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Ромашева) Анисья Васильева

Мать ребёнка: (Ромашева) Екатерина Иванова/ Иоанова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Ромашева) Ольга Васильева

Мать ребёнка: (Ромашева) Екатерина Иванова/ Иоанова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Ромашев Стефан Васильев

Мать ребёнка: (Ромашева) Екатерина Иванова/ Иоанова

Смерть
Неизвестно

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