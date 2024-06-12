(Шагдарова) Гунгарма Цыденовна
Место рожденияс. Булак Россия
Дата рожденияОколо 1915
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: не указан
Мать: Цыренжаб
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бадмаев Баяндалай
Рождение ребёнка
08.02.1935
Дочь: (Манидариева) Дулмажап
Отец ребёнка: Гомбоев Манидари Эрдынеевич
Булак, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1948
Сын: Бадмаев Бато
Отец ребёнка: Бадмаев Баяндалай
Смерть
1971
Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия