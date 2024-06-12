(Шагдарова) Гунгарма Цыденовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шагдарова) Гунгарма Цыденовна

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Место рождения

с. Булак Россия

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1895 г.р.

Муж

Около 1915 г.р.
Около 1914 г.р.

Дети

Добавил:

ЦБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: не указан

Мать: Цыренжаб

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гомбоев Манидари Эрдынеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадмаев Баяндалай

Рождение ребёнка
08.02.1935

Дочь: (Манидариева) Дулмажап

Отец ребёнка: Гомбоев Манидари Эрдынеевич

Булак, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1948

Сын: Бадмаев Бато

Отец ребёнка: Бадмаев Баяндалай

Смерть
1971
Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия

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