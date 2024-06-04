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Наймушина Парасковья Алексеева

Место рождения

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Сергей Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Наймушин Семен Сергеев

Отец ребёнка: Наймушин Сергей Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Наймушин Меркурей Сергеев

Отец ребёнка: Наймушин Сергей Григорьев

Смерть
После 1791

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