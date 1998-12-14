Бургаз Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1918
Дата смерти14.12.1998
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
18.09.1918
Отец: Бургаз Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бургаз (Тимохина) Мария Георгиевна
г. Бугуруслан, Оренбургская область, РСФСР, СССР
Смерть
14.12.1998