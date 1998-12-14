Бургаз Иван Григорьевич 18.09.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бургаз Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1918

Дата смерти

14.12.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1918

Отец: Бургаз Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бургаз (Тимохина) Мария Георгиевна

г. Бугуруслан, Оренбургская область, РСФСР, СССР
Смерть
14.12.1998

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