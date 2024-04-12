Лямпарская (Куляшова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямпарская (Куляшова) Анна

Место рождения

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

11.10.1925

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лямпарский Франц

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
1947

Муж: Лямпарский Франц

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лямпарский Франц

Бускульский, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
2002
Бускульский, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
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