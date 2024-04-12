Лямпарская (Куляшова) Анна
Место рождения
Дата рождения11.10.1925
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1925
Рождение ребёнка
28.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лямпарский Франц
Бракосочетание
1947
Муж: Лямпарский Франц
Рождение ребёнка
09.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лямпарский Франц
Смерть
2002