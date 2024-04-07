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Егоров Семен

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Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

28.08.1888 ст.

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1888 ст.

Отец: Тарасов Егор

Мать: Павлова Анна

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Военная служба
Неизвестно
159-й пехотный Гурийский полк, ефрейтор
Крещение
30.08.1888 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Иван Михайлов
Лечение в госпитале
09.10.1915
Смерть
После 1909

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