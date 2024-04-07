Егоров Семен
Место рождения
Дата рождения28.08.1888 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1888 ст.
Отец: Тарасов Егор
Мать: Павлова Анна
Военная служба
Неизвестно
159-й пехотный Гурийский полк, ефрейтор
Крещение
30.08.1888 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Иван Михайлов
Лечение в госпитале
09.10.1915
Смерть
После 1909