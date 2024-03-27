Аккужин Юнус Гайнетдинович
Место рожденияд.Альмасово Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1917
Дата смерти10.08.1942
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Аккужин Гайнетдин
Мать: Аккужина ?
д.Альмасово Кугарчинского района БАССР
Смерть
10.08.1942
Калининская область, Погорельский район, д.Рябинка
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Калининская область, Погорельский район, д.Рябинка