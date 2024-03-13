(Лизунова) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лизунова) Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лизунов Федор

Мать: Лизунова Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Константинович

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Константиновна

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Константиновна

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Контантинович

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Константинович

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Константинович

Отец ребёнка: Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин

Смерть
Неизвестно
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