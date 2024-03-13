(Лизунова) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лизунов Федор
Мать: Лизунова Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Константиновна
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Константиновна
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Контантинович
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константин
Смерть
Неизвестно