Знаменская (Плесовских) Марина Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Знаменская (Плесовских) Марина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Знаменская Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Знаменский Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Знаменский Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Знаменский Виктор Васильевич

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