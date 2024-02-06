Корниенко (Лобенко) Ксения Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорниенко (Лобенко) Ксения Наумовна

Корниенко (Лобенко) Ксения Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1923

Отец: Лобенко Наум

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корниенко Николай Петрович

Рождение ребёнка
29.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корниенко Николай Петрович

Донецк ( Сталино)
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корниенко Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниенко Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
Симферополь
Похороны
Неизвестно
Симферополь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close