Корниенко (Лобенко) Ксения Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1923
Отец: Лобенко Наум
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
29.03.1951
Донецк ( Сталино)
Рождение ребёнка
1958
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Симферополь
Похороны
Неизвестно
Симферополь