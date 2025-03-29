Вахнин Андрей Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВахнин Андрей Иванович

Вахнин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вахнин Иван Ульянович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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