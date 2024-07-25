Ольга Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Симаков Егор\\Георгий Дормидонтович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сергей Егорович
Отец ребёнка: Симаков Егор\\Георгий Дормидонтович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Параскева Егоровна
Отец ребёнка: Симаков Егор\\Георгий Дормидонтович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Симаков Егор\\Георгий Дормидонтович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Наталия Егоровна
Отец ребёнка: Симаков Егор\\Георгий Дормидонтович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Симаков Егор\\Георгий Дормидонтович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Симаков Егор\\Георгий Дормидонтович
Смерть
Неизвестно