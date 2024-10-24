Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Гавриловна
Рождение ребёнка
14.07.1889
Сын: Илья Васильевич
Мать ребёнка: Степанида Гавриловна
Рождение ребёнка
21.12.1891
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Степанида Гавриловна
Рождение ребёнка
03.02.1895
Сын: Кирилл Васильевич
Мать ребёнка: Степанида Гавриловна
Рождение ребёнка
15.03.1898
Сын: Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Степанида Гавриловна
Смерть
Неизвестно