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Василий Тимофеевич

Место рождения

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Гавриловна

Рождение ребёнка
14.07.1889

Сын: Илья Васильевич

Мать ребёнка: Степанида Гавриловна

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.12.1891

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Степанида Гавриловна

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1895

Сын: Кирилл Васильевич

Мать ребёнка: Степанида Гавриловна

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.03.1898

Сын: Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Степанида Гавриловна

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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