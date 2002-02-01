Беркутов Гаврил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1915
Дата смерти01.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1915
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZJ-872B?i=513&cat=819584 26.03.1915
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беркутова (Поварницына) Александра
Рождение ребёнка
09.09.1948
Сын: Беркутов Николай
Мать ребёнка: Беркутова (Поварницына) Александра
Смерть
01.02.2002
Похороны
Неизвестно