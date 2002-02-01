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Беркутов Гаврил Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1915

Дата смерти

01.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1915

Отец: Беркутов Семен Ильич

Мать: Беркутова (Орлова) Варвара Николаевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZJ-872B?i=513&cat=819584 26.03.1915
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беркутова (Поварницына) Александра

Рождение ребёнка
22.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беркутова (Поварницына) Александра

Рождение ребёнка
09.09.1948

Сын: Беркутов Николай

Мать ребёнка: Беркутова (Поварницына) Александра

Смерть
01.02.2002
Похороны
Неизвестно

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