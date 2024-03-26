Насулич Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1915
Дата смерти26.12.1984
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1915
Рождение ребёнка
06.08.1941
Дочь: Попова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Артеменко Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Артеменко Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носулич Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Артеменко Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носулич Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Артеменко Валентина Федоровна
Смерть
26.12.1984