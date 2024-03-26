Насулич Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насулич Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1915

Дата смерти

26.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1915

Отец: Носулич Василий Яковлевич

Мать: Носулич Ефимия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
06.08.1941

Дочь: Попова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Артеменко Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носулич Виктор Иванович

Мать ребёнка: Артеменко Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носулич Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Артеменко Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носулич Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Артеменко Валентина Федоровна

Смерть
26.12.1984
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