Кайдалова Александра Акинфиевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
17.01.1892
Поручители: по жениху-отставной казак Андрей Иоаннович Буканин и сын казака Василий Фёдорович. по невесте-мещанин Фёдор Акинфиевич Кайдалов и служащий Василий Акинфиевич Кайдалов
Рождение ребёнка
06.01.1893
Дочь: Кондакова Домника Арсениевна
Отец ребёнка: Кондаков Арсений Иоаннович
Юган, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно