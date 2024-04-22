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Кайдалова Александра Акинфиевна

Место рождения

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Кайдалов Акинф Александрович

Мать: Александра Александровна

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
17.01.1892

Муж: Кондаков Арсений Иоаннович

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Поручители: по жениху-отставной казак Андрей Иоаннович Буканин и сын казака Василий Фёдорович. по невесте-мещанин Фёдор Акинфиевич Кайдалов и служащий Василий Акинфиевич Кайдалов
Рождение ребёнка
06.01.1893

Дочь: Кондакова Домника Арсениевна

Отец ребёнка: Кондаков Арсений Иоаннович

Юган, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно
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