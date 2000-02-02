Аносова (Унагаева) Крестинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1911
Дата смерти02.02.2000
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аносов Николай Константинович
Отец ребёнка: Аносов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аносов Александр Константинович
Отец ребёнка: Аносов Константин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.2000