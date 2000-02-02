Аносова (Унагаева) Крестинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносова (Унагаева) Крестинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1911

Дата смерти

02.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1911

Отец: Унагаев Пётр Кондратьевич

Мать: Унагаева Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Николай Константинович

Отец ребёнка: Аносов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Александр Константинович

Отец ребёнка: Аносов Константин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аносов Константин Васильевич

Смерть
02.02.2000
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