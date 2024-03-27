Искандаров Галимьян
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1961
Дата смерти?.02.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.02.1992
Куганакский кирпичный завод
Причина смерти: Несчастный случай