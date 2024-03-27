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Искандаров Галимьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1961

Дата смерти

?.02.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.02.1992
Куганакский кирпичный завод
Причина смерти: Несчастный случай
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