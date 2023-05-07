Ткаченко (Каростелева) Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1945
Сын: Ткаченко Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1952
Сын: Ткаченко Василий Иванович
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.11.1953
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.04.1954
Дочь: Исакова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.01.1958
Отец ребёнка: Ткаченко Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2010