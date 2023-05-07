Ткаченко (Каростелева) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Каростелева) Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Ткаченко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
23.07.1952

Сын: Ткаченко Василий Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
06.11.1953

Сын: Ткаченко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
02.04.1954

Дочь: Исакова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
02.01.1958

Сын: Ткаченко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ткаченко Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Иван Васильевич

Смерть
2010
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