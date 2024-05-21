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Коваль Григорий Сергеевич

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Место рождения

Рашевка, Полтавська область

Дата рождения

1903

Дата смерти

17.04.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рашевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Коваль (Красножен) Харитина Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль (Красножен) Харитина Фоминична

Рождение ребёнка
13.10.1929

Сын: Коваль Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Коваль (Красножен) Харитина Фоминична

Ромны, Сумська область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Коваль Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Коваль (Красножен) Харитина Фоминична

погибла от молнии
Рождение ребёнка
01.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коваль (Красножен) Харитина Фоминична

Смерть
17.04.1944
казак, убит

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