Коваль Григорий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти17.04.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваль Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Коваль (Красножен) Харитина Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1929
Сын: Коваль Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Коваль (Красножен) Харитина Фоминична
Ромны, Сумська область
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Коваль Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Коваль (Красножен) Харитина Фоминична
погибла от молнии
Рождение ребёнка
01.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коваль (Красножен) Харитина Фоминична
Смерть
17.04.1944
казак, убит