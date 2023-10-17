Сафоян Саманд
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1986
Дочь: Боташева Алла Самандовна
Мать ребёнка: Сафоян Гёзал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафоян Лусине Самандовна
Мать ребёнка: Сафоян Гёзал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Расоян Анна Самандовна
Мать ребёнка: Сафоян Гёзал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садоян Маринэ Самандовна
Мать ребёнка: Сафоян Гёзал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сафоян Гёзал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сафоян Гёзал