Шеломова (Донских) Пелагея Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Донских Карп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеломов АГЕЙ ЕЛИСЕЕВ
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Шеломов АГЕЙ ЕЛИСЕЕВ
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.
Сын: Шеломов Илья Агеевич
Отец ребёнка: Шеломов АГЕЙ ЕЛИСЕЕВ
Рождение ребёнка
1801 ст.
Отец ребёнка: Шеломов АГЕЙ ЕЛИСЕЕВ
Рождение ребёнка
25.03.1801 ст.
Сын: Шеломов ИВАН АГЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Шеломов АГЕЙ ЕЛИСЕЕВ
поселок Ирбитский завод крестный Афанасий ..Олонцев
Смерть
Неизвестно