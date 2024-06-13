Шеломова (Донских) Пелагея Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеломова (Донских) Пелагея Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Донских Карп

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломов АГЕЙ ЕЛИСЕЕВ

Рождение ребёнка
1784

Сын: Шеломов СТЕПАН АГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Шеломов АГЕЙ ЕЛИСЕЕВ

Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Сын: Шеломов Илья Агеевич

Отец ребёнка: Шеломов АГЕЙ ЕЛИСЕЕВ

Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Шеломов МИХАИЛ АГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Шеломов АГЕЙ ЕЛИСЕЕВ

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.03.1801 ст.

Сын: Шеломов ИВАН АГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Шеломов АГЕЙ ЕЛИСЕЕВ

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
поселок Ирбитский завод крестный Афанасий ..Олонцев
Смерть
Неизвестно

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