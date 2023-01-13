Колинько Агриппина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колинько Агриппина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колинько Павел Иванович

Место жительства
С 1860 ст.
Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
23.10.1860 ст.

Дочь: Колинько Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Колинько Павел Иванович

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
01.09.1863

Сын: Колинько Захар Павлович

Отец ребёнка: Колинько Павел Иванович

Комиссарово, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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