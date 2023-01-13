Колинько Агриппина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1860 ст.
Рождение ребёнка
23.10.1860 ст.
Дочь: Колинько Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Колинько Павел Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1863
Отец ребёнка: Колинько Павел Иванович
Смерть
Неизвестно