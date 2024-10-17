Войнов Кузьма Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войнова Агафья Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Бочкарёва (Войнова) Аксинья Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Войнова Мария Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Кошелева (Войнова) Анна Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Войнов Семён Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Русская Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно