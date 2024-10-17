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Войнов Кузьма Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войнова Агафья Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Бочкарёва (Войнова) Аксинья Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Войнова Мария Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Кошелева (Войнова) Анна Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Войнов Семён Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Русская Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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